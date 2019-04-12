Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошкомRT на русском 03:54

В сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. На видео мимо Зеленского проезжает фура, после чего на него высыпается белый порошок. «С ним всё в порядке, потому что он под кайфом», — такой фразой сопровождается видео.
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В сети появился новый ролик с Зеленским, фурой и белым порошком

Газета.Ru06:25

В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком

РЕН ТВ05:35

В соцсетях разместили ролик с Зеленским, на которого сыпется «порошок»

РИА Новости02:58

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

RT на русском03:54

В Сети появился новый ролик с Зеленским и «белым порошком»

Известия03:40

В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком

РБК02:34

В соцсетях появился новый ролик с Зеленским, на которого высыпается белый порошок

ТАСС01:45
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Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

В сети появился трейлер предстоявшего мультфильма "Тайная жизнь домашних животных-2".
Обновлено вчера в 05:20
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт

Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Технологии

Уязвимость Windows оказалась опасной

Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника

Обновлено в 07:56
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Игры

В Origin началась весенняя распродажа

В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Футбол

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Обновлено в 07:44
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

Обновлено вчера в 11:29
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен

Обновлено в 09:52
Происшествия

В Москве сгорел автомобиль тренера футбольной академии «Локомотива»

В Москве сгорел автомобиль Opel тренера футбольной академии «Локомотива» Алексея Поладько, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 09:14
Экономика

Сбербанк хочет купить торговый комплекс «Жемчужная плаза» в Петербурге

"Сбербанк управление активами" ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:03
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российскую группировку в Сирии

«Совершенно секретно»: Генерал-полковник Андрей Сердюков стал главой российской военной группировки в Сирии.
Обновлено в 08:22
Общество

Участки на Луне купили 20 тысяч россиян

Лунными участками владеют около 40 млн землян, из них порядка 20 тыс. - жители России, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".
Обновлено в 08:55
Космос

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка

Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Космос

В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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