В сети появился ролик с Зеленским и белым порошкомRT на русском 03:54

В сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. На видео мимо Зеленского проезжает фура, после чего на него высыпается белый порошок. «С ним всё в порядке, потому что он под кайфом», — такой фразой сопровождается видео.

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

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