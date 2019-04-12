Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Аргументы и Факты вчера в 15:30

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
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Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

РБКвчера в 18:54

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

ТАССвчера в 15:35

Опубликован первый тизер-трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Дождьвчера в 13:26

Вышел первый трейлер Эпизода IX «Звездных войн»

Российская газетавчера в 14:10

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Газета.Ruвчера в 13:43

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер

Lenta.ruвчера в 13:19

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

RT на русскомвчера в 14:49
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Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

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Происшествия

Один человек погиб в столкновении двух машин в районе МГУ

Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Рубин»

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Обновлено в 00:33
Спорт

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США

Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Авто

Названы самые ожидаемые новинки Шанхайского автосалона 2019

Специалисты портала Carsweek.ru решили разобраться во всем многообразии анонсированных новинок, которые покажут публике уже 16 апреля 2019 года.
Обновлено в 02:18
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Глава «новой церкви» Украины назвал Бандеру гением

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру «гением украинского национального духа».
Обновлено в 01:22
Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).
Обновлено вчера в 16:32
Теннис

Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Наука

В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны

С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Следственный комитет предложил не сажать медиков за ошибки

СК РФ вместе с Национальной медицинской палатой предложили в новой статье УК о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета

В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Обновлено в 00:17
Происшествия

В Подмосковье на кольце МЖД грузовой поезд столкнулся с легковушкой

Обновлено в 00:37
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Хоккей

Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30
Политика

Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено вчера в 02:24
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