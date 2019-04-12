В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Аргументы и Факты вчера в 15:30

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Спорт Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде» Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.

Происшествия СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Авто Названы самые ожидаемые новинки Шанхайского автосалона 2019 Специалисты портала Carsweek.ru решили разобраться во всем многообразии анонсированных новинок, которые покажут публике уже 16 апреля 2019 года.

Общество Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.

Футбол Скончался легендарный игрок «Ливерпуля» Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.

Политика Глава «новой церкви» Украины назвал Бандеру гением Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру «гением украинского национального духа».

Футбол «Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью "Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).

Теннис Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.

Политика Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Политика Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Наука В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Происшествия Следственный комитет предложил не сажать медиков за ошибки СК РФ вместе с Национальной медицинской палатой предложили в новой статье УК о врачебных ошибках прописать наказание, отличное от лишения свободы.

Происшествия В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.

Происшествия В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.

Футбол Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019 Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка африканских наций — 2019, который пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.