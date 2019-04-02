Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»RT на русском 10:33
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал». На кадрах видно, как команда супергероев воссоединяется для того, чтобы сразиться с одним из главных злодеев киновселенной — Таносом.
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Общество
Текслер отозвал деньги, обещанные муниципалитетам бывшим губернатором
«В связи со сменой Губернатора Челябинской области сообщаем, что все ранее согласованные предыдущим Губернатором Челябинской области обращения по выделению из областного бюджета муниципальным образованиям финансовой помощи в форме дотаций на сбалансированность аннулируются», — говорится в письме.
Обновлено в 06:32
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Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
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Необходимо разработать программу помощи детям-аутистам, заявила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 10:30
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Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
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Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов
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Обновлено в 10:39
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Футбол
Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»
Обновлено в 10:48
Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
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Политика
Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева ушла от мужа, сообщили СМИ
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева ушла от супруга-музыканта Алексея Комова, сообщает издание Super.
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Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
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Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области
Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.
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Музыка
Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле
Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50