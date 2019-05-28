В сети появился новый клип RammsteinPiter.tv вчера в 14:24

с чего всё началось

Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы. На этот раз фанатов перенесли в африканское племя.

Футбол Клопп высмеял Гвардиолу, потому что испанец не доходит до финала ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Хосеп Гвардиола считает победу в АПЛ важнее победы в ЛЧ.

Гаджеты Apple презентовала новый iPod Touch Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.

Общество Россияне стали экономить на еде и путешествиях "Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".

Политика Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

Технологии Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Политика Вучич: Полиция Косова задержала россиянина Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Политика Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Авто Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.

Футбол Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.

Шоу-бизнес Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире Соперником Лолиты оказался 27-летний малоизвестный рэп-исполнитель, которого называют Бюджетным Гаем Ричи.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Футбол Коларов может перейти в «Црвену Звезду» Одним из вариантов является «Црвена Звезда», где Коларов делал первые шаги в футболе.

Хоккей Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ Лучшим вратарем КХЛ признан голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.

Общество Конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут к приезду Путина Все работы по сдаче конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где запланировано проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15 - 17 июня.

Политика В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Армия и оружие Китай восхищен проектом российского авианосца-катамарана Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.