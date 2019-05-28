Музыка

В сети появился новый клип RammsteinPiter.tv вчера в 14:24

Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы. На этот раз фанатов перенесли в африканское племя.
Читать в источнике
с чего всё началось
Немецкая группа Rammstein выпустила
 новый клип на песню Ausländer («Иностранец»), в припеве которой звучат фразы на русском, английском и французском.
Дождьвчера в 15:37

Подробнее о событии

Rammstein «взорвали» Сеть клипом про «мигрантов»

Российская газетавчера в 16:59

Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

News.ruвчера в 16:22

Солист Rammstein спел «Я люблю тебя» по-русски в новом клипе

Дождьвчера в 15:37

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Life.ruвчера в 14:29

Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому

Фонтанка.Рувчера в 13:46

Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»

Говорит Москвавчера в 16:20

Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в клипе Rammstein

ТК Звездавчера в 14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Футбол

Клопп высмеял Гвардиолу, потому что испанец не доходит до финала ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Хосеп Гвардиола считает победу в АПЛ важнее победы в ЛЧ.
Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты

Apple презентовала новый iPod Touch

Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Общество

Россияне стали экономить на еде и путешествиях

"Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".
Обновлено вчера в 03:06
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Технологии

Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями

Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Вучич: Полиция Косова задержала россиянина

Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Авто

Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире

Соперником Лолиты оказался 27-летний малоизвестный рэп-исполнитель, которого называют Бюджетным Гаем Ричи.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол

Коларов может перейти в «Црвену Звезду»

Одним из вариантов является «Црвена Звезда», где Коларов делал первые шаги в футболе.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей

Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

Лучшим вратарем КХЛ признан голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут к приезду Путина

Все работы по сдаче конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где запланировано проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15 - 17 июня.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе

Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Китай восхищен проектом российского авианосца-катамарана

Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»

Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Rammstein
Немецкая группа
Немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное