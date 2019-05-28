Музыка
В сети появился новый клип RammsteinPiter.tv вчера в 14:24
Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы. На этот раз фанатов перенесли в африканское племя.
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с чего всё началось
Немецкая группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer («Иностранец»), в припеве которой звучат фразы на русском, английском и французском.Дождьвчера в 15:37
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Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому
Фонтанка.Рувчера в 13:46
Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»
Говорит Москвавчера в 16:20
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Футбол
Клопп высмеял Гвардиолу, потому что испанец не доходит до финала ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Хосеп Гвардиола считает победу в АПЛ важнее победы в ЛЧ.
Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты
Apple презентовала новый iPod Touch
Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Россияне стали экономить на еде и путешествиях
"Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".
Обновлено вчера в 03:06
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Вучич: Полиция Косова задержала россиянина
Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Авто
Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире
Соперником Лолиты оказался 27-летний малоизвестный рэп-исполнитель, которого называют Бюджетным Гаем Ричи.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Коларов может перейти в «Црвену Звезду»
Одним из вариантов является «Црвена Звезда», где Коларов делал первые шаги в футболе.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей
Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ
Лучшим вратарем КХЛ признан голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Конгресс-холл в Екатеринбурге сдадут к приезду Путина
Все работы по сдаче конгресс-холла международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", где запланировано проведение Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), завершатся к 15 - 17 июня.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Китай восхищен проектом российского авианосца-катамарана
Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»
Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Обновлено вчера в 23:45