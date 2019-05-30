В сети появилось видео столкновения двух судов на ДунаеRT на русском 07:37

В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае. В результате ЧП судно с гражданами Южной Кореи на борту затонуло. Ролик опубликован на портале «Вести».

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

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