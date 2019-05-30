Происшествия
В сети появилось видео столкновения двух судов на ДунаеRT на русском 07:37
В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае. В результате ЧП судно с гражданами Южной Кореи на борту затонуло. Ролик опубликован на портале «Вести».
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Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области
О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Игры
Вышел дебютный трейлер ремастера Ghostbusters: The Video Game
Слухи о существовании ремастера классической Ghostbusters: The Video Game наконец-то подтвердились: Sony официально анонсировала игру, опубликовав дебютный трейлер Ghostbusters: The Video Game Remastered.
Обновлено в 08:06
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер
72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Общество
Назван необходимый навык для получения прибавки к зарплате в России
Эксперты в сфере труда выяснили, какой навык больше всех прочих способен повлиять на размер заработной платы в России.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Футбол
Роберто Карлос отказался финансово помогать «Анжи»
Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
Обновлено в 05:47
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Общество
В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Концерн Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX 2020 модельного года.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено вчера в 12:41
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Театры
Дочь Льва Дурова рассказала, почему Богомолова назначили худруком
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Королева перепутала декольте Тарзана и Волочковой
Взрыв хохота в студии вызвал момент, когда Королёва предположила, что декольте Анастасии Волочковой могло оказаться частью изображения Тарзана.
Обновлено в 06:09
Футбол
Тренер «Локомотива» прокомментировал завершение карьеры Денисова
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение экс-капитана команды Игоря Денисова завершить карьеру.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19