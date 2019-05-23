Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихLenta.ru 13:58
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Их опубликовали в Instagram-аккаунте, посвященном дуэту.
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