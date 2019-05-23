Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихLenta.ru 13:58

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Их опубликовали в Instagram-аккаунте, посвященном дуэту.
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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

RT на русском13:35

Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

РИА Новости12:54

Церемония в лесу, невеста в кутюрном платье и другие подробности свадьбы Потапа и Насти

Woman.ru14:33

Первый свадебный танец Насти Каменских и Потапа

Телепрограмма14:38

Видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в Сети

Газета.Ru13:06

Настя Каменских показала своё свадебное платье

Актуальные Новости12:53

Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы

7Дней.ру09:30
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Потап и Настя
Украинский дуэт
Украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, основным режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко. 31 октября 2017 года стало известно, что участники начинают сольную карьеру под своими собственными именами ПТП и NK.
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