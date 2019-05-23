Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихLenta.ru 13:58

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Их опубликовали в Instagram-аккаунте, посвященном дуэту.

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Технологии МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета Мобильный оператор МТС участвует в пилоте Роскомнадзора по тестированию оборудования, которое планируется устанавливать в сетях операторов для контроля трафика в рамках закона об устойчивом рунете, сообщил журналистам вице-президент компании по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Авто Обновлённый Skoda Superb представлен официально Компания Skoda представила обновлённое семейство флагманской модели Superb.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Гаджеты Apple зарегистрировала новые модели iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Экономика Банк России выступил против запрета микрофинансирования Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Хоккей Россия победила США на ЧМ по хоккею Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.

Технологии Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Происшествия Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Кино Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Политика Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.