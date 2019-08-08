Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под НовороссийскомREGNUM 00:16
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края. Кадры с места аварии опубликованы в аккаунте «ДТП Новороссийска» в Instagram.
Читать в источнике
Оценить314
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилось видео, как поднимают искореженный автобус из обрыва под Новороссийском
Наша газета (Новороссийск)02:22
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Политика
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика
Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»
Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США).
Обновлено в 03:19
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Чистая прибыль «МегаФона» снизилась в два раза
На 30 июня чистый долг «МегаФона» составлял 360 млрд руб. вместо 363,3 млрд руб. на конец первого квартала этого года.
Обновлено в 03:01
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Петербургские астрономы уточнили траекторию миллионов звезд
Обновлено вчера в 14:35
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Футбол
Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»
Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Баскетбол
Пол Джордж пропустит начало сезона
Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
«Известия»: в российской армии создадут спецподразделения антихакеров
Минобороны РФ создаст особые подразделения для защиты "военного интернета".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24