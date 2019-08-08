Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под НовороссийскомREGNUM 00:16

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края. Кадры с места аварии опубликованы в аккаунте «ДТП Новороссийска» в Instagram.
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