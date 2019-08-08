Происшествия
В СК назвали причину ДТП с автобусом под НовороссийскомТАСС 09:50
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Обновлено в 09:27
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Жена Валентина Гафта опровергла сообщения о его смерти
Обновлено в 07:55
Общество
Мутко: план обеспечения жильем пострадавших в Приангарье нужен к 15 августа
Вице-премьер Виталий Мутко поручил властям Иркутской области и Минстрою России до середины августа разработать и утвердить план обеспечения жильем пострадавших от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 09:36
Политика
Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам
Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger
Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Политика
Косово предложили отдать России
Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Наука
Растительная диета поможет бороться с изменением климата
В документе, подготовленном исследователями для Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), говорится, что если почву использовать более эффективно, она может поглощать большее количество углекислого газа, выделяемого людьми.
Обновлено в 09:20
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции
Обновлено в 07:59
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество
Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки
Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 03:35
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Медик назвал повышающие мужскую потенцию травы
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Единоборства
Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Ростове осудили поджигателя дома, в котором погибли двое детей
Ростовский областной суд в четверг приговорил жителя станицы Егорлыкская к 23 годам лишения свободы за поджог дома, в результате которого погибли двое детей и беременная девушка, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.
Обновлено в 07:50