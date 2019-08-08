Происшествия

В СК назвали причину ДТП с автобусом под НовороссийскомТАСС 09:50

Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Попавшие в ДТП под Новороссийском водители оказались трезвыми

РБК03:08

В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском

ТАСС09:50

Погибшие в ДТП под Новороссийском опознаны

Интерфаксвчера в 21:06

Что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае

RT на русском03:43

Появились фото автобуса, который сняли с обрыва после ДТП под Новороссийском

КП - Кубань04:27

Опубликованы кадры извлечения автобуса после ДТП под Новороссийском

ТК Звезда02:55

Под Новороссийском задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

Обновлено в 09:27
Кино

Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино

Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Жена Валентина Гафта опровергла сообщения о его смерти

Обновлено в 07:55
Общество

Мутко: план обеспечения жильем пострадавших в Приангарье нужен к 15 августа

Вице-премьер Виталий Мутко поручил властям Иркутской области и Минстрою России до середины августа разработать и утвердить план обеспечения жильем пострадавших от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка

Обновлено в 08:57
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Политика

Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам

Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие

Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger

Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Происшествия

Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Политика

Косово предложили отдать России

Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.
Обновлено в 09:04
Политика

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Наука

Растительная диета поможет бороться с изменением климата

В документе, подготовленном исследователями для Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), говорится, что если почву использовать более эффективно, она может поглощать большее количество углекислого газа, выделяемого людьми.
Обновлено в 09:20
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции

Обновлено в 07:59
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»

Обновлено в 06:29
Общество

Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки

Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 03:16
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Обновлено в 03:36
Футбол

ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»

ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Медик назвал повышающие мужскую потенцию травы

Обновлено в 09:30
Происшествия

Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Единоборства

Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Ростове осудили поджигателя дома, в котором погибли двое детей

Ростовский областной суд в четверг приговорил жителя станицы Егорлыкская к 23 годам лишения свободы за поджог дома, в результате которого погибли двое детей и беременная девушка, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.
Обновлено в 07:50
ещё по теме
Главное