Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.

В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском

Кино Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино.

Общество Мутко: план обеспечения жильем пострадавших в Приангарье нужен к 15 августа Вице-премьер Виталий Мутко поручил властям Иркутской области и Минстрою России до середины августа разработать и утвердить план обеспечения жильем пострадавших от паводка в Иркутской области.

Политика Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.

Армия и оружие Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.

Происшествия Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко Мосгорсуд в четверг пересчитал срок задержания в изоляторе и под домашним арестом гадалки Ноны Михай по делу о хищениях в Нота-банке и выпустил ее на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Косово предложили отдать России Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.

Политика В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Наука Растительная диета поможет бороться с изменением климата В документе, подготовленном исследователями для Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), говорится, что если почву использовать более эффективно, она может поглощать большее количество углекислого газа, выделяемого людьми.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Происшествия СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.

Общество Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Футбол ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас» ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

Политика Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем «Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.

Происшествия Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Единоборства Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.