Космос

В сети появилось видео мощного взрыва метеораRT на русском 12:38

Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года. По мнению астрофизиков, при этом произошёл выброс энергии, в десять раз превышающий мощность ядерной бомбы в Хиросиме.
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с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert
 видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.
Телеканал 360°05:58

Подробнее о событии

В сети появилось видео мощного взрыва метеора

RT на русском12:38

Камера спутника засняла момент взрыва метеорита над Камчаткой

Телеканал 360°05:58

Взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео

Газета.Ru08:56

Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

РИА Новости06:34

В Сети появилось видео взрыва метеорита рядом с Камчаткой

РБК10:37

Опубликовано видео мощного взрыва метеорита над Камчаткой

Российская газета03:05

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

ТАССвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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