Космос
В сети появилось видео мощного взрыва метеораRT на русском 12:38
Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года. По мнению астрофизиков, при этом произошёл выброс энергии, в десять раз превышающий мощность ядерной бомбы в Хиросиме.
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с чего всё началось
Подобное случается два-три раза за столетие, поэтому опубликованные на YouTube-канале AstroAlert видео стоит обязательно посмотреть даже тем, кто не интересуется астрономией.Телеканал 360°05:58
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