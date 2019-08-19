В официальном твиттере московского "Спартака" появилось видео из раздевалки команды, на котором можно увидеть, как футболисты празднуют победу в дерби над ЦСКА, сообщает Sports.ru. Встреча проходила на домашнем стадионе красно-белых "Открытие Арена".

В сети появилось видео из раздевалки «Спартака» после победы над ЦСКА

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