Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКППRT на русском 07:23

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). В преддверии события производитель разместил в сети первые фото обновлённого автомобиля.
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УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

Автоновости дня02:22

УАЗ показал первое фото «ПАТРИОТА» с автоматической коробкой

CarsWeek.ru04:25

Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

Автостат04:21

УАЗ Патриот с «автоматом», воздушный Tesla Roadster и другие новости за ночь

Журнал Авто.ру03:49

УАЗ «Патриот» с «автоматом»: новая фотография

Motor06:42

УАЗ опубликовал первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Тарантас Ньюс02:04

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП

SpeedMe01:55
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных «Союзроссахара».
Обновлено в 07:08
Политика

У Зеленского назвали сроки обмена пленными с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская и российская стороны намерены обменять определенное количество удерживаемых лиц в течение месяца.
Обновлено в 07:41
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Обновлено в 07:03
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Футбол

РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Обновлено в 06:08
Здоровье

Guardian: британские врачи успешно разделили сиамских близнецов

Британские хирурги провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:28
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Футбол

Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в «Локомотив»

Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в московский «Локомотив», утверждает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 06:27
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Музыка

Егор Крид спел про деревенскую «Сердцеедку»

Обновлено в 06:36
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Политика

Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя слушали национальные гимны.
Обновлено в 07:45
Политика

Начальник группы «Альфа» ФСБ России уволен с занимаемой должности

Руководитель спецподразделения «Альфа» ФСБ России покинул свой пост. Он занимал данную должность с 2014 года.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши

В Сочи с пляжного кафе сильным порывом ветра сорвало крышу. Листы металлопрофиля приземлились прямо на контактную сеть железной дороги.
Обновлено в 06:53
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

Обновлено в 06:54
Происшествия

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
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