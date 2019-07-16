Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). В преддверии события производитель разместил в сети первые фото обновлённого автомобиля.

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

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