Авто

УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»Discover24 05:53

Представители отечественного автопроизводителя УАЗ разместили в Сети первый фотоснимок внедорожника «Патриот», оснащенного АКП.
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УАЗ показал первое фото «ПАТРИОТА» с автоматической коробкой

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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

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Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:52, Вашингтон
Политика

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Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
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Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
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Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

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Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
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Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

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Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии

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Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

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Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
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Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
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Кино

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Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
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Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Общество

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Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
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На что способен С-500 «Прометей», пытаются понять в США

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Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
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СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
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«Бавария» подписала форварда молодежной сборной Германии

«Бавария» объявила о подписании нападающего «Штутгарта» и молодежной сборной Германии Леона Даяку.
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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне

Обновлено в 09:33
Общество

В России предложили ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды рекомендовал Министерству просвещения ввести ЕГЭ по экологии.
Обновлено в 02:05
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