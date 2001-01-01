Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКППRT на русском 07:23

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). В преддверии события производитель разместил в сети первые фото обновлённого автомобиля.
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УАЗ показал первое фото «ПАТРИОТА» с автоматической коробкой

CarsWeek.ru04:25

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП

SpeedMe01:55

УАЗ Патриот с «автоматом», воздушный Tesla Roadster и другие новости за ночь

Журнал Авто.ру03:49

УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

ФАН02:47

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Автоновости дня02:22

УАЗ показал первую фотографию УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Тарантас Ньюс02:04

Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

Автостат04:21
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:19, Вашингтон
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

Обновлено в 07:17
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

CNN распространил фейк о задержании «сепаратистов с Донбасса» в Италии

Издание CNN, ссылаясь на официальный пресс-релиз итальянского МВД, сообщает, что задержанные мужчины недавно вернулись с Донбасса, где воевали на стороне сепаратистов, «поддерживаемых Россией».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за препятствование проезду машин «скорой»

Госдума в третьем чтении приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.
Обновлено в 07:36
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Обновлено в 05:44
Экономика

Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Экономика

Блокчейн-платформа Vostok сменила владельца

Финансовая группа GHP Group приобрела российский блокчейн-проект Vostok, который на своей платформе планирует реализовывать проекты для российского госсектора.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе

Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Технологии

Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой

Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Общество

Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле

При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Политика

Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь

Великобритания не станет высылать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где по закону предусмотрена смертная казнь.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой в Японии в конце года

Российский боец Федор Емельяненко может провести следующий бой до конца 2019 года. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Керр.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки

На предварительных слушаниях по делу Чуприкову была продлена мера пресечения на полгода, до 28 декабря.
Обновлено в 09:04
Политика

Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»

Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
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