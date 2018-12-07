Общество
Во ФСИН отреагировали на новые фотографии застолий Цеповяза
Во ФСИН отреагировали на новые фотографии застолий ЦеповязаГазета.Ru08:46
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отреагировал на новые фотографии застолий осужденного по делу "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима, передает радиостанция "Говорит Москва". Он заявил, что эти снимки, также как и предыдущие фотографии, относятся к периоду 2015 года.
Газета.Ru08:46
Оценить
237 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
Издатель «Медузы» Илья Красильщик покинет свой пост в январе
Российский журналист Илья Красильщик сообщил, что покидает пост издателя информационного проекта «Медуза» с 1 января 2019 года.
Обновлено в 08:06
Общество
Первый канал извинился за подставной сюжет о Евромайдане
Первый канал извинился за сюжет о пятой годовщине Евромайдана, в котором под видом участника событий Кирилла Чубенко снялся гражданин Белоруссии Виталий Юрченко, сообщили в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 08:50
Общество
На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.
Обновлено в 08:48
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Обновлено в 08:55
Общество
В аэропорту Пулково открылся капсульный отель
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 08:53
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 08:53
Общество
Москалькова заявила, что успела обратиться в суд по делу Пономарева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в четверг направившая в Мосгорсуд письмо с просьбой о пересмотре решения в отношении правозащитника Льва Пономарева, заявила, что успела с этим обращением.
Обновлено в 08:14
Общество
Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны
В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.
Обновлено в 08:52
Общество
Памятник писателю Чингизу Айтматову установили в Москве
Памятник расположен в сквере имени Ч.Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.
Обновлено в 08:49
Общество
Роскачество дало советы по выбору новогодней елки
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:40
Общество
В Москве началась реставрация Северного речного вокзала
Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 08:44
ЖКХ
В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных
"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.
Обновлено в 08:49
Религия
В Исаакиевском соборе освятили Екатерининский придел: там будут службы
В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурге сегодня, 7 декабря, освящен Екатерининский придел.
Обновлено в 08:47
Общество
Десятилетний жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России
Обновлено в 08:02
Общество
Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы
Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:45