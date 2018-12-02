Сайт магазина электроники «М.Видео» опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон» за три дня до релиза. Запись была удалена, но доступна в кэше. Согласно опубликованным данным, смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней.

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