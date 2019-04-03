В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным ВедьмаRT на русском 16:15

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

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