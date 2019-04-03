Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным ВедьмаRT на русском 16:15

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
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В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

РИА Новости17:30

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Lenta.ru14:30

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

RT на русском16:15

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Телеканал 360°15:35

«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

ТК Звезда13:35

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Взгляд.ру13:14

Обнародованы фото с места смерти украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Газета.Ru16:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
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Футбол

Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

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Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт‐Петербурге

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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Британские истребители поднимались в воздух для наблюдения за российскими бомбардировщиками, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС страны.
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Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца

Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
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Здоровье

Онколог рассказала, как уберечься от рака полового члена

Рак полового члена встречается с частотой 0,1–7,9 случая на 100 000 мужчин и является одним из самых редких видов рака.
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Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Политика

Зеленский высказался по «русскому вопросу»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ

Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
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Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

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Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление ФСБ РФ распространило видео задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Здоровье

В Дагестан прибыл главный санитарный врач России

Сегодня же ожидается встреча Главы Дагестана с руководителем Роспотребнадзора страны. В центре внимания будет также ситуация в Хасавюрте.
Обновлено в 05:28
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Нант» по пути в финал Кубка Франции

"ПСЖ" стал вторым финалистом Кубка Франции.
Обновлено в 16:59
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»

Обновлено в 04:44
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
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Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

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Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
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