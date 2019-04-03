Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным ВедьмаRT на русском 16:15

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
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СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе

РБК17:57

В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

РИА Новости17:30

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Взгляд.ру13:14

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

RT на русском16:15

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Телеканал 360°15:35

«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

ТК Звезда13:35

Обнародованы фото с места смерти украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Газета.Ru16:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Авто

Новое поколение Rolls-Royce Ghost выйдет на рынок в 2020 году

Сегодня изданию Autocar удалось выяснить, что новый Rolls-Royce Ghost выйдет на рынок в 2020 году.
Обновлено в 12:22
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Японии снова арестуют Карлоса Гона

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей

Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях

"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
Обновлено в 17:02
Политика

Власти Венесуэлы рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Венесуэла благодаря сотрудничеству с РФ и Китаем до конца года ежемесячно будет получать в среднем 99 контейнеров с медикаментами, что поможет избежать блокады со стороны США, заявил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В России проводят обыски и допросы в связи с терактом в управлении ФСБ

Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Истребители НАТО полетали с российскими самолетами

В январе пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые совершали плановый полет над Арктикой.
Обновлено в 17:35
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Кино

В сети запустили реалити-шоу о просмотре «Игры престолов»

Главный герой заперт в стеклянном кубе в киноцентре «Октябрь». В течение дня он должен смотреть по одному сезону сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:28
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ

Обновлено в 16:43
Политика

Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit

Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
Обновлено в 15:00
Общество

Бумажный СНИЛС в России отменили

В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено вчера в 22:08
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