В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным ВедьмаRT на русском 16:15

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

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Происшествия В Японии снова арестуют Карлоса Гона Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.

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