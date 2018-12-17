Происшествия

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27
Известия
04:49

В Сети появились фото украинского истребителя Су-27, потерпевшего крушение в прошлую субботу. Фото 17 декабря опубликовало издание Scramble magazine на странице в Facebook. Самолет потерпел крушение в Житомирской области, когда выполнял плановый полет.
Известия04:49
с чего всё началось
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке
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Газета.Ru01:25

Подробнее о событии

Опубликованы снимки потерпевшего крушение под Житомиром Су-27

Москва 2401:43

В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РБК00:34

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Газета.Ru01:25

В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

RT на русском00:07

Появились первые фотографии разбившегося на Украине Су-27

Lenta.ruвчера в 23:20

В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27

Российская газетавчера в 22:31

В Сети опубликовали фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РИА Новостивчера в 21:08
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
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Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Петербурге

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