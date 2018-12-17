Армия и оружие

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27
REGNUM
вчера в 23:28

В сети опубликованы первые фотографии потерпевшего крушение на Украине истребителя Су-27, снимки опубликовал журнал Scramble Magazine на своей странице в Facebook. https: / / www.facebook.com / Scramblemagazine / posts / 2545228012170384 На фотографиях видно, как воздушное судно лежит с открытой кабиной в поле, а за самолетом тянется черный след.
REGNUMвчера в 23:28

Подробнее о событии

В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РБК00:34

В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

RT на русском00:07

Появились первые фотографии разбившегося на Украине Су-27

Lenta.ruвчера в 23:20

Появились фото упавшего на Украине Су-27

Газета.Ruвчера в 22:53

В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27

Российская газетавчера в 22:31

В Сети опубликовали фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РИА Новостивчера в 21:08

В интернете появились фото упавшего на Украине Су-27

Говорит Москвавчера в 23:28
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Армия и оружие

США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ

США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Пушков оценил намерения США вывести войска из Сирии

Своим мнением относительно заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном решении американского президента Дональда Трампа российский парламентарий поделился в социальной сети Twitter.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Россия и Абхазия провели совместные тактические учения

Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске

Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, покажут на выставке в Новосибирске и Бердске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

В Воронежской области 300 снайперов отрабатывают спецпрограмму

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500

В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.
Обновлено 14 декабря в 23:51
Армия и оружие

Миротворцы от Украины отправились в Косово

В течение следующего полугодия военные инженеры с Украины будут работать в Косово в составе сил KFOR, сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, сказано 16 декабря на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.
Обновлено 15 декабря в 23:52
Армия и оружие

«Дуршлаг». В Сети высмеяли новый суперкар Нацгвардии Украины

Ролик с демонстрацией возможностей нового внедорожника ведомство представило на YouTube В Сети пользователи дружно высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие

Потопить авианосец: US NAVY сдает Мировой океан Китаю и России

Авианосец стал символом Америки.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

В Военном университете прошла научно-практическая конференция

В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие

Десять вертолетов Ми-8 перебросили в Казахстан для встречи международной экспедиции МКС

Группа поисковиков-спасателей ЦВО выдвинулись в Казахстан для проведения разведки района предполагаемого приземления капсулы с участниками международной экспедиции Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:35
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