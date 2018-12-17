Происшествия
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке. На кадрах виден лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, от него идет черный дым.
Газета.Ru01:25
с чего всё началось
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке.Газета.Ru01:25
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