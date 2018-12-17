Происшествия

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27
Газета.Ru
01:25

Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке. На кадрах виден лежащий посреди покрытого снегом поля фюзеляж самолета, от него идет черный дым.
Газета.Ru01:25
с чего всё началось
Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке
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Газета.Ru01:25

Подробнее о событии

В Сети появились фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РБК00:34

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Газета.Ru01:25

В сети опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

RT на русском00:07

В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27

Российская газетавчера в 22:31

Опубликованы фотографии Су-27, упавшего на Украине

ФАНвчера в 21:46

В Сети опубликовали фото разбившегося на Украине истребителя Су-27

РИА Новостивчера в 21:08

В Сети опубликовали фото рухнувшего на Украине истребителя Су-27

РЕН ТВвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Происшествия

В подмосковном Дзержинском обрушилось здание

Обновлено в 02:30
Происшествия

В результате аварии с микроавтобусом в Дагестане пострадали 13 человек

Один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате опрокидывания пассажирской «Газели» в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Греции у здания телеканала прогремел взрыв

В Греции у здания телеканала Skai прогремел взрыв, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

ФСБ пресекла работу группы, переделывавшей гражданское оружие в боевое

В нескольких регионах России задержаны члены международной преступной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия под боевое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме во Владивостоке

Три человека найдены в понедельник мертвыми после завершения тушения пожара в жилом доме во Владивостоке.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Самолет из США парализовал работу аэропорта на Камчатке на три часа

В Петропавловске-Камчатском работа аэропорта была прекращена на три часа из-за частного одномоторного самолета из Соединенных Штатов, который сделал остановку для дозаправки.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Двое пострадавших при взрыве газа в Вологде остаются в больницах

Обновлено вчера в 00:19
Происшествия

Внедорожник сбил мать с тремя детьми в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 10:38
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Создатель Vine умер от передозировки наркотиками

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до пяти человек

Один из пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался в больнице.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед

Автомобиль провалился под лед на реке Амур возле села Троицкое Нанайского района.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Полиция возбудила дело в связи с крупным хищением газа в Дагестане

МВД возбудило уголовное дело по факту хищений газа в особо крупном размере в Дагестане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Защита начальника Свердловской железной дороги обжаловала его арест

Адвокаты начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, которого подозревают в получении взятки, подала апелляцию на его арест.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели детей при пожаре

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели двоих детей при пожаре в Красном Куте Саратовской области.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

На Васильевском острове погиб грудной ребенок

Причину смерти девочки устанавливают судебные медики. На Васильевском острове погиб грудной ребенок.
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