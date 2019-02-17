На соборе в Солсбери повесили российский флагРИА Новости 07:03

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM. По данным радиостанции, флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля.

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Происшествия Times: состояние Скрипаля ухудшилось Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.

Культура Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.

Происшествия ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.

Наука Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Хоккей Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс» в матче НХЛ "Питтсбург" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Москвичей предупредили о заморозках Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном ветре.

Политика Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Здоровье Диетолог оценила список продуктов для избавления от жира на животе Ранее в январе Мухина рассказала, что для эффективного избавления от жира на животе необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом.

Армия и оружие Белоруссия скорректирует план обороны страны Белоруссия скорректирует в нынешнем году план обороны государства, который будет действовать в течение ближайших пяти лет.

Политика Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".

Армия и оружие Расчеты «Искандер-М» уничтожили командные пункты «противника» на Урале Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили командные пункты условного противника в рамках учений в Свердловской области.

Происшествия В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес Пожар на площади около 5 га произошел в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.

Финансы Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.

Армия и оружие Израильские танки нанесли удары по блокпостам ХАМАС «Танки нанесли удары по двум военным постам ХАМАС после того, как в израильского военного было брошено взрывное устройство», — сообщает пресс-служба военного ведомства, уточняя, что военнослужащий получил ранение.

Армия и оружие «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.

Спорт Биатлонист Гараничев объяснил невыход на старт: «Просто опоздал» Неприятный инцидент произошел с российским биатлонистом Евгением Гараничевым в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Политика Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил отменить поездку на встречу стран Вишеградской группы и Израиля.

Политика В СЖР оценили отказ Порошенко общаться с российскими журналистами В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что отказ президента Украины Петра Порошенко общаться с представителями российских СМИ демонстрирует тотальное пренебрежение свободой слова.

Политика В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.

Происшествия Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.

Политика Самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что американские самолеты доставили гуманитарную помощь для венесуэльцев в приграничный колумбийский город Кукута.

Шоу-бизнес Мать Децла рассказала о причинах его смерти В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).

Политика SZ: Меркель будто подменили Путиным Речь канцлера Германии Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности была такой, будто бундесканцлера подменили, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Спорт Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов стал лучшим в гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Конье.