Происшествия

В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране
RT на русском
04:17

В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж. Соответствующая запись размещена на странице Press TV в Twitter.
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