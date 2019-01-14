В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж. Соответствующая запись размещена на странице Press TV в Twitter.

В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране

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