Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21Аргументы и Факты 02:58
Авиастроительная корпорация «Иркут» выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300. Видеозапись опубликована в Youtube. Напомним, 27 апреля среднемагистральный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Третий пошел! МС-21-300 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск
IrkutskMediaвчера в 10:20
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