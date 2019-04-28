Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21Аргументы и Факты 02:58

Авиастроительная корпорация «Иркут» выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300. Видеозапись опубликована в Youtube. Напомним, 27 апреля среднемагистральный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Испытания российского «убийцы боингов» попали в Сеть

News.ru08:11

Опубликовано видео полета МС-21-300 из Иркутска в Ульяновск

Rambler News Service04:32

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Вести.Ruвчера в 06:33

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IrkutskMediaвчера в 10:20

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Аргументы и Факты02:58
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