Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещанииИзвестия 20:56

В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля. Видео опубликовано под шутливым названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего».
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Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании

ФАН22:16

Странное поведение Зеленского на совещании обсуждают в Сети

Народные новости21:59

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

News.ru17:58

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

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50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть

ТК Звезда20:03

Видео с гримасами Зеленского на совещании в Ужгороде рассмешило пользователей Сети

РЕН ТВ19:23

Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

Взгляд.ру18:40
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Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено 04 июля в 06:35
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Экономика

«Центральный банк взял роль всеобщего нравоучителя»

Центральный банк взял роль всеобщего нравоучителя, почему-то ему кажется, что он учит всех, как вести бизнес, обустраивать дела.
Обновлено в 15:47
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани

По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика

В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено в 16:44
Авто

В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии

Обновлено в 09:08
Здоровье

Мать обнаружила у дочери рак по фото

Жительница Австралии обнаружила случайным образом у своей дочери рак. В этом ей помог фотоаппарат со вспышкой.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Политика

В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

Обновлено в 13:47
Происшествия

Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне

Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено в 18:35
Политика

Россия поставила НАТО условия по ракетам

Постоянное представительство России при НАТО заявило, при каких условиях не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика

Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму

Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Обновлено в 17:07
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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