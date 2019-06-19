Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведениемLenta.ru 00:43

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Странное поведение: украинцы заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков

URA.Ru00:52

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

РИА Новости02:41

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

News.ruвчера в 17:58

Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

Взгляд.рувчера в 18:40

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Известиявчера в 20:56

Видео с гримасами Зеленского на совещании в Ужгороде рассмешило пользователей Сети

РЕН ТВвчера в 19:23

В Сети озадачены поведением Зеленского

Газета.Ru02:20
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Происшествия

За растление более 150-ти детей 29-летний юрист получил 10 лет

Вскоре полицейские провели в доме юриста обыск и обнаружили в его компьютере порнографические снимки более 150-ти детей из Великобритании и США.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни

Обновлено в 01:53
Футбол

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

Обновлено в 02:22
Музыка

Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

Обновлено в 00:27
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Баскетбол

«Сан-Антонио» подпишет 2-летний контракт с Маркусом Моррисом

«Сан-Антонио» и свободный агент Маркус Моррис договорились о 2-летнем контракте на 20 миллионов долларов, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в твиттере.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в штате Джорджия.
Обновлено в 00:23
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Оренбургской области

Обновлено в 00:21
Экономика

Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль

Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.
Обновлено в 02:42
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС

Обновлено вчера в 09:51
Политика

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Западные СМИ оценили новейший российский Су-57

В 2019 и 2020 годах в российские войска поступят еще два прототипа Су-57. Серийное производство начнется после испытаний истребителя.
Обновлено в 02:44
Авто

Опубликован топ-5 самых дешевых кроссоверов, представленных в России

Эксперты назвали пять моделей самых дешевых кроссоверов, представленных на российском авторынке.
Обновлено в 02:50
Авто

УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 09:07
Путешествия

В нашу гавань заходили корабли

Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских юмористов

Обновлено 05 июля в 20:54
Политика

В Греции начались досрочные выборы в парламент

В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»

Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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