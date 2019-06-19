Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведениемLenta.ru 00:43
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Происшествия
За растление более 150-ти детей 29-летний юрист получил 10 лет
Вскоре полицейские провели в доме юриста обыск и обнаружили в его компьютере порнографические снимки более 150-ти детей из Великобритании и США.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии
Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Баскетбол
«Сан-Антонио» подпишет 2-летний контракт с Маркусом Моррисом
«Сан-Антонио» и свободный агент Маркус Моррис договорились о 2-летнем контракте на 20 миллионов долларов, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в твиттере.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек
Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в штате Джорджия.
Обновлено в 00:23
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.
Обновлено в 02:42
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Западные СМИ оценили новейший российский Су-57
В 2019 и 2020 годах в российские войска поступят еще два прототипа Су-57. Серийное производство начнется после испытаний истребителя.
Обновлено в 02:44
Авто
Опубликован топ-5 самых дешевых кроссоверов, представленных в России
Эксперты назвали пять моделей самых дешевых кроссоверов, представленных на российском авторынке.
Обновлено в 02:50
Авто
УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 09:07
Путешествия
В нашу гавань заходили корабли
Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских юмористов
Обновлено 05 июля в 20:54
Политика
В Греции начались досрочные выборы в парламент
В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»
Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25