Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Происшествия За растление более 150-ти детей 29-летний юрист получил 10 лет Вскоре полицейские провели в доме юриста обыск и обнаружили в его компьютере порнографические снимки более 150-ти детей из Великобритании и США.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Футбол Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Баскетбол «Сан-Антонио» подпишет 2-летний контракт с Маркусом Моррисом «Сан-Антонио» и свободный агент Маркус Моррис договорились о 2-летнем контракте на 20 миллионов долларов, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в твиттере.

Происшествия Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в штате Джорджия.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Авто В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.

Армия и оружие Западные СМИ оценили новейший российский Су-57 В 2019 и 2020 годах в российские войска поступят еще два прототипа Су-57. Серийное производство начнется после испытаний истребителя.

Авто УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.

Путешествия В нашу гавань заходили корабли Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Политика В Греции начались досрочные выборы в парламент В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.