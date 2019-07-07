Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещанииИзвестия вчера в 20:56
В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля. Видео опубликовано под шутливым названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего».
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Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Памятник планируется установить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.
Обновлено в 05:28
Наука
Голландский университет ограничит наем на работу ученых-мужчин
Голландский технологический университет Эйндховена с июля реализует специальную программу найма исследователей, в рамках которой отбирает кандидатов по гендерному признаку.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Футбол
Жена Винни Джонса умерла от рака кожи
53-летняя британка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет она страдала от рака кожи.
Обновлено в 05:02
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца
Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Политика
Трамп поделился историей о захвате аэропортов в 18 веке
Президент США Дональд Трамп в своей речи по случаю Дня независимости 4 июля допустил необычную оговорку.
Обновлено 05 июля в 14:46
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
Вице-премьер заявил о рисках новых санкций против самолёта МС-21
Риски новых санкций со стороны Запада в отношении программы по строительству российского самолёта МС-21 остаются, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю
Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Авто
УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Кассира из Башкирии задержали в Казани
Обновлено 05 июля в 11:01
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Единоборства
В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом
В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек
Взрыв бытового газа произошел утром в воскресенье, 7 июля, в жилом доме №21 по 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено вчера в 08:00