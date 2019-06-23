Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК 08:25
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
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Обновлено в 07:46
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
Обновлено в 09:27
Политика
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов
Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:06
Политика
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек
В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Единоборства
В UFC состоялся один из самых быстрых в истории нокаутов
Нокаут состоялся уже на девятой секунде поединка. Это второй по быстроте нокаут в истории промоушена.
Обновлено в 05:54
Общество
В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел
В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Авто
Land Rover Defender получил прощальную версию
Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе
Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:27
Политика
Представитель Китая стал главой продовольственной организации ООН
Цюй Дунъюй, выдвинутый Китаем на пост генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), был избран на данный пост по результатам тайного голосования в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 08:31
Общество
Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков
По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
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Энергетика
«Татнефть» и Туркмения расширят сотрудничество в области добычи нефти
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в Татарстане заявил, в перспективе вероятно сотрудничество и в области нефтепереработки.
Обновлено в 08:41
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика
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В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
Миронов предложил ввести санкции против Грузии
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Общество
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
Обновлено в 09:22