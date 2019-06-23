Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК 08:25

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Metro не перейдёт под контроль чешского миллиардера. Он мало за неё предложил

АБН09:25

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

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Forbesвчера в 10:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:38, Вашингтон
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Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено вчера в 15:04
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
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В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

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Единоборства

В UFC состоялся один из самых быстрых в истории нокаутов

Нокаут состоялся уже на девятой секунде поединка. Это второй по быстроте нокаут в истории промоушена.
Обновлено в 05:54
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Политика

Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве

Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

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Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Политика

Представитель Китая стал главой продовольственной организации ООН

Цюй Дунъюй, выдвинутый Китаем на пост генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), был избран на данный пост по результатам тайного голосования в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 08:31
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в Татарстане заявил, в перспективе вероятно сотрудничество и в области нефтепереработки.
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«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
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Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
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Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой

Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
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В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
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