Экономика

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из ЧехииForbes 22 июня в 10:08

Акции Metro при закрытии торгов в пятницу стоили €15,55 за бумагу. EP Global Commerce утверждает, что ее предложение на треть больше той стоимости акций компании, на которой чешская компания впервые купила бумаги ритейлера.
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Сеть Metro отклонила предложение чешского миллиардера

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Retailer.ruвчера в 18:41

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из Чехии

Forbes22 июня в 10:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
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