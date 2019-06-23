Экономика
Новым владельцем Metro может стать миллиардер из ЧехииForbes 22 июня в 10:08
Акции Metro при закрытии торгов в пятницу стоили €15,55 за бумагу. EP Global Commerce утверждает, что ее предложение на треть больше той стоимости акций компании, на которой чешская компания впервые купила бумаги ритейлера.
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Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд
Коммерсантъвчера в 08:23
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