Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК 08:25

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Новым владельцем Metro может стать миллиардер из Чехии

Forbesвчера в 10:08

Metro не перейдёт под контроль чешского миллиардера. Он мало за неё предложил

АБН09:25

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

РБК08:25

Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд

Коммерсантъ08:23

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о её покупке

Газета DAILY11:11
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:25, Вашингтон
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
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Грузинские футболисты устроили демарш против России

Футболисты первых двух клубов вышли в белых майках в недружественными лозунгами, а игроки "Торпедо" были в черных майках с надписями об "оккупации" Россией части грузинских земель.
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Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Обновлено в 06:42
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Политика

В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России

Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
Обновлено в 09:17
Происшествия

На Украине разбился самолёт Ан-2

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Многие поклонники спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Увидев фото, далеко не все поклонники смогли сразу найти на нем Кристину. Младшая сестра актрисы Карина очень похожа на нее.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Политика

Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи

Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.
Обновлено в 05:24
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч

Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

СМИ узнали о работе Евросоюза над альтернативой ВТО

Евросоюз разрабатывает план действий на случай, если США продолжат блокировать работу Всемирной торговой организации (ВТО), а именно препятствовать назначению новых судей в апелляционный орган ВТО.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Политика

«Новая церковь» Украины наказала священников, поддержавших Филарета

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине.
Обновлено в 07:45
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».
Обновлено в 11:21
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

Кудрин «придрейфовал» к Глазьеву

Придрейфовал pic.twitter.com / QHtN5Obugz — Алексей Кудрин (@ Aleksei_Kudrin) 23 июня 2019 г. В ходе прямой линии президент Владимир Путин заметил, что из экономистов 90-х сейчас остался один Алексей Кудрин, да и тот "перековался и дрейфует в сторону Глазьева".
Обновлено в 05:24
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Политика

Экс-президент Чехии пригрозил засудить назвавшего его «агентом России»

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что обратится в суд с иском против экс-главы Минфина страны Мирослава Калоусека, который назвал его «российским агентом».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Алексей Панин опубликовал фото в женском платье и заявил о смене пола

Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал фото, на котором позирует в женском платье и заявил о смене пола.
Обновлено в 10:27
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
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Metro AG
Немецкая компания
Группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой - в мире.
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