В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК 08:25

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

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