Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК 08:25

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сеть гипермаркетов METRO может сменить владельца и уйти из России

VistaNews15:07

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о её покупке

Газета DAILY11:11

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

РБК08:25

Metro не перейдёт под контроль чешского миллиардера. Он мало за неё предложил

АБН09:25

Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд

Коммерсантъ08:23

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из Чехии

Forbesвчера в 10:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:45, Вашингтон
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Французский "Пари Сен-Жермен" не будет продавать нападающего Неймара в испанскую "Барселону", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Единоборства

Валуев рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

ИА «Ореанда-Новости» Николай Валуев, чемпион мира по боксу 2005–2009 годов, а ныне депутат Государственной думы, рассказал журналистам о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после VAR

Камерунские спортсменки обвинили ФИФА в расизме и даже не хотели выходить на второй тайм.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

Девятнадцатилетняя девушка погибла в Вологодской области, спасая тонущего на озере ребенка, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

Обновлено в 13:32
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Общество

Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин

Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать

Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Единоборства

Украинец Сиренко победил россиянина Бахтова

В Претории (ЮАР) состоялся бой, в котором чемпион WBF International Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова.
Обновлено в 11:44
Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Политика

Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.
Обновлено в 06:41
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Metro AG
Немецкая компания
Группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой - в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное