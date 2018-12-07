Общество
В сети гипермаркетов «Лента» сменился гендиректор
В сети гипермаркетов «Лента» сменился гендиректорAdindex.ru04:00
Новым генеральным директором торговой сети стал Германт Тинг, ранее занимавший позицию коммерческого директора — говорится в сообщении «Ленты».
Adindex.ru04:00
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Общество
Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток
Мосгорсуд подтвердил вину в административном правонарушении 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева, но снизил срок наказания до 16 суток ареста.
Обновлено в 11:12
Общество
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 10:41
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Обновлено в 11:05
Общество
В аэропорту Пулково открылся капсульный отель
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 11:06
Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
Обновлено в 09:47
Общество
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 10:42
Общество
В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»
Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 11:04
Общество
В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI
Не разрешены для работы в российских сетях сотовой связи телефоны, не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI.
Обновлено в 10:16
Общество
Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании
Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.
Обновлено в 11:05
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку
Обновлено в 11:04
Общество
Бывшая жена Джигарханяна подала иск на 3 млн рублей
Обновлено в 11:03
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 10:47
Общество
Памятник писателю Чингизу Айтматову установили в Москве
Памятник расположен в сквере имени Ч.Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.
Обновлено в 10:02
Общество
На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.
Обновлено в 10:31
Общество
В Москве началась реставрация Северного речного вокзала
Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 11:07