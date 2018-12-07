с чего всё началось

Третья по величине в России ритейлерская сеть «Лента» сменила генерального директора. Вместо Яна Дюннинга, который руководил сетью более десяти лет, на эту должность назначили коммерческого директора Германа Тинга.

Общество Общество Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Общество Общество В сети появились новые фото банкетов Цеповяза в тюрьме На YouTube-канале Сергея Перина опубликована видеоподборка фотографий банкетов отбывающего наказание в колонии Амурской области члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза.

Общество Общество Собянин открыл памятник писателю Чингизу Айтматову В центре Москвы открылся памятник выдающемуся писателю Чингизу Айтматову. Монумент установлен в сквере, носящем имя литератора и публициста.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Общество Общество Собянин пообещал избавить Москву от неухоженных переулков Как доложил П.Бирюков мэру Сергею Собянину, благоустроены, в частности, 19 улиц и 82 парка и озелененных территорий.

Общество Общество Суд рассмотрит ужесточение приговора экс-замминистру культуры Пирумову Мосгорсуд заново рассмотрит требование прокуратуры об ужесточении приговора бывшему замминистра Григорию Пирумову по «делу реставраторов».

Общество Общество Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты В социальных сетях распространилась фотография заявления магаданского ветерана труда в адрес Магаданского социального центра, где говорится, что он просит перечислить полагающуюся ему ежемесячную выплату председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Общество Общество В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных "На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.

Общество Общество AliExpress назвал самые популярные запросы у россиян в 2018 году Главным трендом уходящего года стало то, что покупатели из России стали искать на AliExpress и Tmall больше товаров известных брендов.

Религия Религия В Исаакиевском соборе освятили Екатерининский придел: там будут службы

Общество Общество На станции метро «Пушкинская» заработала онлайн-библиотека Виртуальная книжная полка разместилась в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», сообщается на портале мэра Москвы.

Общество Общество Суд частично удовлетворил иск Навального о запрете на выезд из России Октябрьский районный суд Кирова частично удовлетворил иск блогера Алексея Навального к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП), касающийся запрета на выезд за границу.

Общество Общество Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Общество Общество На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.