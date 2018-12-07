Общество
«Лента» сменила генерального директора
«Лента» сменила генерального директораПрофиль03:23
Третья по величине в России ритейлерская сеть «Лента» сменила генерального директора. Вместо Яна Дюннинга, который руководил сетью более десяти лет, на эту должность назначили коммерческого директора Германа Тинга.
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Третья по величине российская торговая сеть «Лента» назначила нового генерального директора, им стал коммерческий директор компании Герман Тинга, сообщает пресс-служба компании.БИЗНЕС Online03:12
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