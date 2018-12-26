Следственные действия прошли в среду, 26 декабря, в головном офисе сети алкомаркетов в Челябинске. По информации источника РБК на алкогольном рынке, силовики пришли также на склад компании в подмосковном Подольске, по данным ТАСС — в Москве.

с чего всё началось

В алкогольной сети «Красное & Белое» в среду прошли обыски с изъятием всей документации. Начались они одновеменно на всех складах и офисе около 9:00 часов утра по московскому времени и длились до позднего вечера. «Работа компании парализована полностью», — заявил в среду представитель компании РБК.

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