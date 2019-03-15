Футбол
В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 18:17
В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт". Как сообщается, в сеть результаты попали с помощью директора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Происшествия
В Москве душевнобольной облил маслом Мавзолей Ленина
Обновлено в 05:08
Происшествия
В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка
В торговом центре «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка между чеченцами и русскими, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделении полиции.
Обновлено в 03:39
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Сыктывкаре экстренно сел Boeing 737-800, следовавший в Москву
Самолет Boeing 737-800, следовавший из Мирного в Москву, экстренно сел в аэропорту Сыктывкара, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Следствие попросило арестовать депутата Госдумы Белоусова
Следователь просит арестовать депутата "Справедливой России" Вадима Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
Обновлено в 06:09
Музыка
Die Antwoord заменит The Prodigy на фестивале в Москве
Обновлено в 06:30
Политика
МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»
Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Стало известно состояние Юлии Началовой
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Московские врачи просят не называть девочку «маугли»
Главврач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов попросил представителей прессы не называть "девочкой-маугли" брошенную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:18
Происшествия
Пропавшую школьницу из Воронежа нашли в Петербурге
В Северной столице нашли 16-летнюю школьницу из Воронежа, которая три с половиной месяца назад пропала сразу после уроков.
Обновлено в 04:47
Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
В поселке Култук Иркутской области приостановили строительство завода по розливу воды из Байкала. До устранения обнаруженных нарушений.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»
Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по «делу Калви»
Ситуация вокруг основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви упоминалась на встрече предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным, однако глава государства не может давать этому делу свою оценку, заявил 15 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:28
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева
Обновлено в 04:15
Происшествия
Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе
Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Володин предложил Украине выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения ущерба.
Обновлено в 06:05
Наука
Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией
Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Политика
В Крыму оценили введённые ЕС санкции за инцидент в Керченском проливе
Ранее ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 05:02
Экономика
Мутко прокомментировал слова главы ФАС о разнице в тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.
Обновлено в 04:09
Политика
«Победе» предложили купить российские МС-21 вместо Boeing 737 Max
Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова предложила дочке «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» купить вместо Boeing 737 Max 30 новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.
Обновлено в 01:28
Транспорт
ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Транспорт
Собянин пригрозил любителям «хитрой» парковки борцами с терроризмом
Мэр Москвы Сергей Собянин советует не экспериментировать с «хитрыми» способами парковки автомобилей. Об этом он 15 марта написал в блоге.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар
В конце января конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Экскаватор наехал на протестующих против мусорного полигона
Инцидент произошел на станции Шиес в Архангельской области. Активисты выступали против строительства мусорного полигона.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Новозеландский стрелок написал на оружии имя русского адмирала
Уроженец австралийского города Графтон, устроивший бойню в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, нанес на оружие и боеприпасы имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.
Обновлено в 06:04
Общество
Климатическая весна в Москве наступит раньше обычного
Глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что климатическая весна в Москве наступит раньше обычного срока.
Обновлено в 05:23
Политика
Госдеп насчитал 50 потенциально опасных для США стран
Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Захарова назвала правовым беспределом ситуацию с Вышинским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ситуация с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским является правовым беспределом.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Продолжительность жизни в Крыму за пять лет выросла до 72,7 года
Продолжительность жизни населения Крыма увеличилась за пять лет на два года - с 70,7 до 72,7 года, что существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год.
Обновлено в 06:28