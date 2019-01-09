Политика
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 19:41
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Санкции против Сирии, России, Ирана Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса.РИА Новостивчера в 19:25
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Обновлено вчера в 22:50
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Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.
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Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»
В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличились Мэтью Жозеф и Никита Кучеров. В активе форварда результативная передача.
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Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
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Экономика
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С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9.
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Общество
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Общество
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Обновлено вчера в 19:07
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Энергетика
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Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
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Политика
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