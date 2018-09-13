Санкции против Сирии, России, Ирана Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса.

с чего всё началось

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии. Демократы заблокировали дальнейшее рассмотрение документа.

В сенате США заблокировали новые санкции против России

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