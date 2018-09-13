Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России
Российская газета
вчера в 20:48

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии. Демократы заблокировали дальнейшее рассмотрение документа.
Российская газетавчера в 20:48
с чего всё началось

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана

Санкции против Сирии, России, Ирана Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса.
РИА Новостивчера в 19:25

Подробнее о событии

Американский сенат не смог принять закон о санкциях против Сирии и тех, кто с ней сотрудничает в военной сфере

Эхо Москвы00:30

Bloomberg: демократы в Сенате США заблокировали принятие новых санкций против Сирии

ТАССвчера в 21:03

В США заблокировали принятие антироссийского закона о санкциях

URA.Ruвчера в 21:33

Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях

Телеканал 360°вчера в 21:19

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Газета.Ru00:47

В сенате США заблокировали законопроект по санкциям против России и Ирана

RT на русскомвчера в 21:00

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана

РИА Новостивчера в 19:25
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Полицейского убили в Подмосковье

"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

В МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам полиции пришлось проехать 130 километров за ящиком мандаринов.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России

Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

В сенате США заблокировали новые санкции против России

Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

Обновлено в 01:10
Экономика

Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году

В марте 2018 года глава Минтруда подчёркивал, что повышение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов.
Обновлено в 00:50
Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей

Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта

Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково

По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено вчера в 19:53
Политика

США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока-2»

США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области

В МЧС Оренбургской области сообщили о сходе вагонов товарного поезда с рельсов.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Подозрительные пакеты обнаружены в 13 консульствах в Австралии

Полиция Австралии исследует подозрительные пакеты, доставленные в посольства и консульства в Мельбурне и Канберре.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Госдуме открылась весенняя сессия

Весенняя сессия торжественно открылась в среду в Госдуме под звуки государственного гимна РФ.
Обновлено в 02:56
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя

В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

В водах Тихого океана дрейфует грузовое судно Sincerity Ace с большим количеством автомобилей на борту.
Обновлено в 01:13
Политика

На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселке Тисульский Кемеровской области, где погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 23:23
Хоккей

Кучеров первым набрал 70 очков в НХЛ

Обновлено в 02:25
Экономика

«Почта России» доставит пошлины

ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

В Москве удвоился штраф за неоплату парковки

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:58
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Обновлено вчера в 10:23
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