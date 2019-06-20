В сенате США прошли закрытые слушания по проблеме НЛОАргументы и Факты 15:40

Американские сенаторы на этой неделе обсудили проблему неопознанных летающих объектов, слушания прошли за закрытыми дверями, пишет Politico. По данным издания, ВМС США сообщили сенату о том, что пилоты сталкивались в небе с некими объектами, которые не удалось идентифицировать.

В сенате США прошли закрытые слушания по проблеме НЛО

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