Политика
В сенате США прошли закрытые слушания по проблеме НЛОАргументы и Факты 15:40
Американские сенаторы на этой неделе обсудили проблему неопознанных летающих объектов, слушания прошли за закрытыми дверями, пишет Politico. По данным издания, ВМС США сообщили сенату о том, что пилоты сталкивались в небе с некими объектами, которые не удалось идентифицировать.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
На российского депутата напали в Грузии
Обновлено в 14:51
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Обновлено в 19:14
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i
Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 16:38
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Экономика
Стали известны положения новой пенсионной системы ИПК
РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 00:15
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Руперт Мердок перенес пневмонию
Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Общество
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Обновлено в 19:20
Общество
СК начал проверку в Красноярске сразу после жалобы Путину
Обновлено в 07:41
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53