Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.

В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»

Политика Джабаров назвал провокацией задержание российского танкера на Украине Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание российского танкера NEYMA на Украине является провокацией, которая может усложнить процесс переговоров по освобождению украинских моряков.

Музыка Бузова заявила о своем последнем концерте Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Политика Мосгоризбирком снова отказался регистрировать Любовь Соболь Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.

Политика Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.

Происшествия В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Происшествия Петербуржцу вручили награду за спасение людей на «Пушкинской» В Петербурге в четверг, 25 июля, вручили памятный подарок и грамоту Виталию Городилову, который задержал преступника и передал его в руки полиции, поблагодарив героя «за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию», говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Армия и оружие В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения "В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Энергетика ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Политика Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Здоровье В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.