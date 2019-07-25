Политика
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»РИА Новости 16:10
Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика
Джабаров назвал провокацией задержание российского танкера на Украине
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание российского танкера NEYMA на Украине является провокацией, которая может усложнить процесс переговоров по освобождению украинских моряков.
Обновлено в 07:48
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Политика
Мосгоризбирком снова отказался регистрировать Любовь Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Сын: бывший муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом
Бывший муж Натальи Водяновой – Джастин Портман в четвертый раз стал отцом.
Обновлено в 04:09
Политика
Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта
В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено в 16:59
Происшествия
Петербуржцу вручили награду за спасение людей на «Пушкинской»
В Петербурге в четверг, 25 июля, вручили памятный подарок и грамоту Виталию Городилову, который задержал преступника и передал его в руки полиции, поблагодарив героя «за смелый мужской поступок и активную гражданскую позицию», говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Бузова, Хабиб и Баста вошли в топ-5 звездного рейтинга «Форбс»
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил рейтинг самых успешных звезд России, составленный «Форбс».
Обновлено в 06:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 13:25
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено в 16:03
Энергетика
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Обновлено в 06:48
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Футбол
Кононов: Федор Черенков играл наравне с Кройфом и Платини
В мире, наверное, была недооценка Черенкова. Федор был наравне с Йоханом Кройфом, Мишелем Платини.
Обновлено в 05:04
Политика
Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики
В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина бросила мужа и детей и сбежала из страны
Ксения Бородина опубликовала в Instagram новый пост. В нем она рассказала о своем решении, и к чему оно привело.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»
Обновлено в 05:40