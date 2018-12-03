Политика
В сенате США призвали отправить корабли НАТО в Черное море
В сенате США призвали отправить корабли НАТО в Черное мореГазета.Ru15:08
В сенате США главу Белого дома Дональда Трампа и НАТО призвали отправить корабли в Черное море для демонстрации силы, направленной против России. Так в сенате отреагировали на боевое столкновение российских и украинских военных судов в Керченском проливе.
Газета.Ru15:08
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Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.
— Джон Баррассо, американский политикДни.ру 04:44
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