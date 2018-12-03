Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.

В сенате США главу Белого дома Дональда Трампа и НАТО призвали отправить корабли в Черное море для демонстрации силы, направленной против России. Так в сенате отреагировали на боевое столкновение российских и украинских военных судов в Керченском проливе.

В сенате США призвали отправить корабли НАТО в Черное море

Политика Политика Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа Речи о встрече в Вашингтоне не идет По словам Пескова, речи о том, чтобы следующая встреча Путина и Трампа прошла в Вашингтоне, в настоящих условиях не идет.

Политика Политика Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина увольняется со своей должности.

Политика Политика Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой о введении новых санкций против российских граждан и компаний из-за конфликта в Азовском море.

Политика Политика Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

Политика Политика Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи

Политика Политика В Госдуме назвали разрыв договора с РФ предвыборным ходом Порошенко В думском комитете по международным делам прокомментировали внесение в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о дружбе Украины с Россией.

Политика Политика Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной

Политика Политика Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.

Политика Политика Задержанные в Грузии украинцы оказались бойцами батальона «Донбасс»

Политика Политика С либеральным приветом: как Путин обновил состав СПЧ О планируемой на 11 декабря встрече Владимира Путина с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РБК рассказали два источника, близких к Кремлю.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.

Политика Политика Песков рассказал, что поступил в вуз со второго раза "Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", — заметил Песков, окончивший Институт стран Азии и Африки.

Политика Политика На выступлении Лаврова перед волонтерами потух свет Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Международном форуме добровольцев на ВДНХ у главы российского МИДа выключился микрофон, а на сцене погас свет.

Политика Политика Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента Сербии Александара Вучича о переносе своего визита в Белград.