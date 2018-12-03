Политика

В сенате США призвали отправить корабли НАТО в Черное море
Газета.Ru
15:08

В сенате США главу Белого дома Дональда Трампа и НАТО призвали отправить корабли в Черное море для демонстрации силы, направленной против России. Так в сенате отреагировали на боевое столкновение российских и украинских военных судов в Керченском проливе.
Газета.Ru15:08
Джон Баррассо
Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.
— Джон Баррассо, американский политикДни.ру 04:44

Подробнее о событии

На «российскую агрессию» в Черном море призвали ответить кораблями НАТО

Lenta.ru16:35

Сенат США требует ввести корабли НАТО в Черное море

URA.Ru16:10

Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО

РЕН ТВ15:18

Американский сенатор призвал отправить корабли НАТО в Чёрное море

RT на русском15:17

Сенатор США выступил за отправку в Черное море кораблей НАТО

РБК14:52

Пушков ответил на призыв сенатора из США отправить корабли НАТО в Черное море

Газета.Ru16:23

Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО

РИА Новости03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Политика

Песков назвал цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа

Речи о встрече в Вашингтоне не идет По словам Пескова, речи о том, чтобы следующая встреча Путина и Трампа прошла в Вашингтоне, в настоящих условиях не идет.
Обновлено в 16:40
Политика

Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому, он уволил своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина увольняется со своей должности.
Обновлено в 16:46
Политика

Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой о введении новых санкций против российских граждан и компаний из-за конфликта в Азовском море.
Обновлено в 16:59
Политика

Госдеп положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон положительно оценивает функционирование зоны деэскалации в сирийском Идлибе.
Обновлено в 16:56
Политика

Задержанные после провокации украинские суда не покидали порта Керчи

Обновлено в 16:11
Политика

В Госдуме назвали разрыв договора с РФ предвыборным ходом Порошенко

В думском комитете по международным делам прокомментировали внесение в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о дружбе Украины с Россией.
Обновлено в 15:04
Политика

Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной

Обновлено в 16:44
Политика

Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко

Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.
Обновлено в 10:29
Политика

Задержанные в Грузии украинцы оказались бойцами батальона «Донбасс»

Обновлено в 15:48
Политика

С либеральным приветом: как Путин обновил состав СПЧ

О планируемой на 11 декабря встрече Владимира Путина с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РБК рассказали два источника, близких к Кремлю.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 12:13
Политика

Песков рассказал, что поступил в вуз со второго раза

"Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", — заметил Песков, окончивший Институт стран Азии и Африки.
Обновлено в 16:08
Политика

На выступлении Лаврова перед волонтерами потух свет

Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Международном форуме добровольцев на ВДНХ у главы российского МИДа выключился микрофон, а на сцене погас свет.
Обновлено в 16:42
Политика

Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента Сербии Александара Вучича о переносе своего визита в Белград.
Обновлено в 16:16
Политика

Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны

Телеведущий Сергей Брилев, который имеет кроме российского и гражданство Великобритании, возможно, покинет Общественный совет при Министерстве обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:04
Главное