Политика
Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.
РИА Новостивчера в 18:55
с чего всё началось
«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник», — сказано в документе, опубликованном на сайте сенатора Роджера Уикера.RT на русскомвчера в 18:53
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Сенаторы США призвали голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола
Интерфаксвчера в 22:05
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Политика
На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»
Транзит газа на территорию Украины сократится на 12-13 млрд кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 00:28
Политика
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи
Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России.
Обновлено в 00:36
Политика
WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма
Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96
На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 00:29
Политика
Митрополит УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви».
Обновлено в 00:27
Политика
Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
«Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.
Обновлено в 00:01
Политика
ЕС пригрозил «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море
Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, так как задержание судов влияет не только на украинскую экономику, но и на европейские суда.
Обновлено в 00:39
Политика
Глава МИД Ирана назвал Россию отличным партнёром
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с французским изданием Le Figaro назвал Россию отличным торговым и политическим партнёром.
Обновлено в 00:31
Политика
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы
В Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран-членов ЕС. На этой встрече был одобрен проект создания общей разведшколы.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 00:00
Политика
В Белый дом привезли главную рождественскую елку США
В 2017 году Трамп впервые на посту президента зажег огни на главной рождественской елке в США.
Обновлено в 00:20
Политика
Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил встречи с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе поездки в США.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»
Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 00:24
Политика
Де Мистура рассчитывает, что КС Сирии соберется в декабре
Де Мистура во время выступления на заседании СБ ООН отметил, что цель встречи состоит в том, чтобы всемирная организация направила приглашения не позднее середины декабря и созвала первое заседание Конституционного комитета до 31 декабря - даты, обозначенной в Стамбульской декларации.
Обновлено вчера в 21:54