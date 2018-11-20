Политика

В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола
РИА Новости
вчера в 18:55

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.
РИА Новостивчера в 18:55
с чего всё началось
«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник», — сказано в документе
, опубликованном на сайте сенатора Роджера Уикера.
RT на русскомвчера в 18:53

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В США попросили не допустить победы россиянина на выборах главы Интерпола

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Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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