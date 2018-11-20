Политика

В сенате США призвали не избирать россиянина главой Интерпола
Газета.Ru
02:04

Группа сенаторов США призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Газета.Ru02:04
с чего всё началось
«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник», — говорится в документе, опубликованном на сайте
 сенатора Роджера Викера 19 ноября.
Известия00:47

Подробнее о событии

Сенаторы США сравнили кандидата России на пост главы Интерпола с лисой в курятнике

Коммерсантъ00:43

В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Известия00:47

Что случилось этой ночью: вторник, 20 ноября

Интерфаксвчера в 23:49

В сенате США сравнили россиянина во главе Интерпола с «лисой в курятнике»

РБКвчера в 21:50

В Сенате США призвали Трампа помешать россиянину стать новым главой Интерпола

ТАССвчера в 21:07

В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

РИА Новостивчера в 18:55

Американские сенаторы призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

RT на русскомвчера в 18:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
Обновлено в 04:08
Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

Запуск "Турецкого потока" будет стоить Украине 12-13 млрд кубометров прокачки транзитного газа, подсчитал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
Обновлено в 03:59
Политика

Гордума Челябинска утвердила отставку мэра

Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить республику.
Обновлено в 04:08
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 03:05
Политика

Митрополит УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви".
Обновлено в 04:08
Политика

Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, передает Reuters.
Обновлено в 04:08
Политика

Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
Обновлено в 03:00
Политика

Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

В Средиземном море фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения.
Обновлено в 03:41
Политика

WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма

Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Обновлено в 03:55
Политика

Сергей Аксенов назначил вице-премьером Крыма Ирину Кивико

Обновлено в 04:03
Политика

Путин внёс в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

США отговаривают Турцию от покупки комплексов С-400

Минобороны США отговаривает Турцию от покупки комплексов ПВО С-400, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 04:06
ещё по теме
Александр Васильевич Прокопчук
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное