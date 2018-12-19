с чего всё началось

Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА "Новости". Проект одобрил 41 сенатор из 100.

Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политика Политика Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Политика Политика Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.

Политика Политика Президент Бразилии вновь обвинен в коррупции Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отношении президента страны Мишела Темера.

Политика Политика Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски Обновлено в 22:59 Минфин США объявил, что снимает санкции с "Русала". При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+.

Политика Политика Планировавший «второе 11 сентября» канадец получил 40 лет тюрьмы в США Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави, планировавшего совершить теракты от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Политика Политика Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Политика Политика Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны.

Политика Политика Украину пригрозили лишить безвиза Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.

Политика Политика МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выехала в Донецкую и Луганскую области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Политика Албания выслала двух иранских дипломатов Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании.

Политика Политика Бизнесмен Губарев проиграл иск к BuzzFeed о защите чести и достоинства Российский интернет-предприниматель Алексей Губарев, упоминавшийся в скандальном досье на Дональда Трампа, проиграл иск к американскому новостному сайту BuzzFeed о защите чести и достоинства, говорится в документах федерального суда в Майами.

Политика Политика Путин снял ограничения на политическое убежище в России Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.

Политика Политика Депутат Рады предрёк деградацию части украинской молодёжи Депутат Верховной Рады Юрий Павленко заявил, что нынешняя политика Украины может привести к тому, что одна часть украинской молодёжи эмигрирует из страны, а другая деградирует.