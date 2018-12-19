Политика
В сенате США призвали к операции против России в Черном море
В сенате США призвали к операции против России в Черном мореURA.Ruвчера в 17:37
Более 40 членов Сената США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом начать в Черном море операцию против России. Об этом сообщил сенатор Рон Джонсон, опубликовавший документ на своем сайте.
URA.Ruвчера в 17:37
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с чего всё началось
Американские сенаторы Рон Джонсон, Ричард Дурбин и 39 их коллег представили резолюцию, призывающую к многонациональной операции «Свободная навигация» в Черном море.Коммерсантъвчера в 18:51
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Более 40 сенаторов США выступили за операцию в Черном море в ответ на действия РФ
Коммерсантъвчера в 19:09
Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море
Московский Комсомолецвчера в 14:04
В Совфеде призывы сенаторов США к операции в Чёрном море назвали подстрекательством
Говорит Москвавчера в 15:24
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
Владимир Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии.
Обновлено в 11:40
Политика
Стоимость многократной визы в США для россиян вырастет почти вдвое
Ранее сообщалось, что с сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. неиммиграционных (туристических, учебных, деловых и т.д.) виз в США.
Обновлено в 14:02
Политика
Путин начал большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям
Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Политика
Депутат рады связал драку парламентариев с «бесовскими силами»
Обновлено в 15:05
Политика
США обвинили хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА и ВМС
Как сообщил на брифинге в связи с выдвижением обвинений прокурор южного округа Нью-Йорка Джеф Берман, где возбуждено дело против обвиняемых, целями их атак также стали компании и правительственные органы, в том числе "лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США".
Обновлено в 11:23
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика
Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России
Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.
Обновлено в 13:48
Политика
В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика
Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств
МИД Венесуэлы не уточняет должность высылаемого сотрудника посольства.
Обновлено в 14:59
Политика
Небензя заявил, что момент для снятия западных санкций с Сирии настал
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин поделился своими музыкальными предпочтениями
Президент РФ Владимир Путин признался, что любит классические музыкальные произведения, а стиль heavy metal для него тяжеловат.
Обновлено в 09:09
Политика
Трамп не подпишет временный закон о бюджете
Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика
Путин назвал пенсионную реформу неизбежной
Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб
Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 10:47