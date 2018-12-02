Армия и оружие

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35
РБК
29 ноября в 20:00

Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
РБК29 ноября в 20:00

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Сенатор США призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

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РБК29 ноября в 20:00
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Джеймс Инхоф
Американский политик
American politician serving as the senior United States Senator from Oklahoma, a seat he was first elected to in 1994. A member of the Republican Party, he chaired the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works from 2003 to 2007 and again from 2015 until 2017. Inhofe previously served seven years as the U.S. Representative for Oklahoma's SAFESUBST: congressional district and six as Mayor of Tulsa.
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