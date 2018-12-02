Армия и оружие
Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
РБК29 ноября в 20:00
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Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35
Реальное время30 ноября в 01:32
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