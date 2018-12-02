Армия и оружие

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35
РБК
29 ноября в 20:00

Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
РБК29 ноября в 20:00

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Сенатор США призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

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Турцию заставили выбирать между Россией и США

Lenta.ruвчера в 19:22

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Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35

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Американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

Коммерсантъ30 ноября в 01:02

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

РБК29 ноября в 20:00
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Армия и оружие

The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

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ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
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Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности

Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Тегераном в начале мая.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие

Япония оснастит свои войска новыми технологиями самообороны

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Обновлено в 01:44
Армия и оружие

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Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", предназначенной для борьбы с беспилотниками, завершат до конца 2018 года, сказано в материалах, размещенных на сайте госзакупок.
Обновлено в 01:59
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Джеймс Инхоф
Американский политик
American politician serving as the senior United States Senator from Oklahoma, a seat he was first elected to in 1994. A member of the Republican Party, he chaired the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works from 2003 to 2007 and again from 2015 until 2017. Inhofe previously served seven years as the U.S. Representative for Oklahoma's SAFESUBST: congressional district and six as Mayor of Tulsa.
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