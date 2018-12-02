Армия и оружие
В Сенате США призвали Турцию сделать выбор между Россией и Западом
В Сенате США призвали Турцию сделать выбор между Россией и ЗападомSputnik Эстония02:35
"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — приводит РИА Новости слова американского политика. Инхоф отметил, что в США и НАТО считают Турцию очень важным партнером, поэтому она должна поступать так, как предусматривает этот статус.
Sputnik Эстония02:35
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с чего всё началось
«Для того чтобы оставаться в программе F-35, Турция не должна двигаться вперед с закупками российской системы, известной как С-400»,— сказал сенатор агентству Bloomberg.Коммерсантъ30 ноября в 01:02
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Вашингтон снова угрожает: американский сенатор призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35
Политическая Россия02:05
Турцию призвали сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35
Реальное время30 ноября в 01:32
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:27
Армия и оружие
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Армия и оружие
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